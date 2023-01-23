『太陽光発電パネルクリーニングツール3?12M給水伸縮ブラシ超ロングポール 高所掃除ブラシソーラーパネル掃除、窓拭き調節可能な高さ取り外しが簡単トラック用の拡【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 22時 30分に出品され03月22日 22時 30分に終了予定です。即決価格は8,398円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【多目的ウォータースプレーブラシクリーニングブラシ】の水穴大ブラシヘッド、真ちゅう製のクイックコネクター、20mの給水ホースで、どんな蛇口にも簡単に接続できます。また、ホースをブラシヘッドに接続して水を排出し、あらゆる場所をすばやく掃除できます。
【高所掃除ブラシ 高品質素材】伸縮ロッドは、硬度が高く、耐熱性、耐食性に優れ、持ち運びに便利なカーボン高密度強化アルミニウム合金。滑り止めのスポンジハンドル、ハンドルの冷水からの快適さと断熱性を高めるための柔らかいハンドル。
【多機能クリーニングウィンドウクリーニングポール】キットには、ソフトな多機能ブラシヘッドと伸縮自在のカーボン合金チューブを備えた強力なクリーニングツールが含まれています。ソーラーパネルの理想的なクリーニングツールは、車、トラック、バン、キャラバン、窓、温室、ボート、デッキなどのクリーニングにも使用できます.
【拡張ポール付きクリーニングキット、滑り止めハンドル】滑りにくいスポンジハンドル、ソフトグリップが快適性を高め、ハンドルの冷水から隔離され、付属のグースネックアタッチメントで簡単に調整できます。隅々
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落札価格8398円
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