『Peter Wright Snakebite PL15: 24g Tungsten Darts Set with Flights and S【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 06分に出品され03月12日 01時 06分に終了予定です。即決価格は8,398円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Peter Wright Snakebite PL15: 24g Tungsten Darts Set with Flights and S



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.90 cm

横幅 : 11.50 cm

奥行 : 17.50 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。