『エルエルビーン オリジナル・ブック・パック バックパック アウトドア キッズ バッグ 通学 遠足 旅行 ブルー １０００００８１４９【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 22時 45分に出品され04月01日 22時 45分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エルエルビーン オリジナル・ブック・パック バックパック アウトドア キッズ バッグ 通学 遠足 旅行 ブルー １０００００８１４９
【商品説明】
・【サイズ】容量：約23リットル 重さ：約454g サイズ：約高さ41 x 幅33 x 奥行き18cm （画像のモデルは身長約170cmです）
・【商品特徴】裏にポリウレタンコーティングを施した、丈夫で耐水性のあるナイロン100%製。バック・パネルはバッド入りで、快適な背負い心地。
・【調節可能】パッド入りで、補強されたショルダー・ストラップは長さの調節が可能。長年の使用に対応する丈夫なジッパーを使用。反射素材をフロントとストラップに配しました。
・右側にウォーター・ボトル用ポケット付き。ランチ・ボックスや本などが入る、大きめのメイン・コンパートメント。フロント・ポケットにはキー・クリップ、オーガナイザー・
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 37.60 cm
奥行 : 41.80 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8397円
364 入札履歴
終了
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