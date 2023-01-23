『Pets First Dog Toy Tough Nylon with Inner Squeaker Licensed by NHL St. Loui【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 15時 14分に出品され04月16日 15時 14分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Pets First Dog Toy Tough Nylon with Inner Squeaker Licensed by NHL St. Louis Blues Hockey Stick Toy for Dogs & Cats. Play Hockey with Your Pet with This Licensed Dog Tough Toyブランド：Pets First商品サイズ：16 inches long高さ：5.2 cm横幅：14.7 cm奥行：41.8 cm 商品番号：BLU-3232色：Saint Louis Blues素材：nylon