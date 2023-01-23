『Leather Brothers Italian Basket Dog Muzzle Black Size 1 by Leather Brothers 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 19時 08分に出品され04月17日 19時 08分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Leather Brothers Italian Basket Dog Muzzle， Black， Size 1 by Leather BrothersOmniPet Leather Brothers Italian Basket Dog Muzzle， Black， Size 1ブランド：OmniPet商品サイズ：Size 1高さ：2.5 cm横幅：3.6 cm奥行：24.1 cm 商品番号：M180-1BK色：Black素材：Polyethylene