『ＮＰＦ ミルワーム ３５ｇ×２４缶 両生類 爬虫類 ハリネズミ フード 餌 エサ 缶詰【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 09時 41分に出品され03月03日 09時 41分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ＮＰＦ ミルワーム ３５ｇ×２４缶 両生類 爬虫類 ハリネズミ フード 餌 エサ 缶詰



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.90 cm

横幅 : 24.10 cm

奥行 : 31.80 cm

重量 : 2.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。