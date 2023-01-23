『サラバンド ビジネスシューズ 内羽根 ストレートチップ レースアップ 7770 メンズ ブラックエナメル 25.0 cm 3E【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 22時 35分に出品され03月14日 22時 35分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サラバンド ビジネスシューズ 内羽根 ストレートチップ レースアップ 7770 メンズ ブラックエナメル 25.0 cm 3E



【商品説明】

・Heel Height: 3.5 cm

・Heel Type: ブロックヒール

・Material: Cowhide

・Outer Material: Leather

・Shoe Width: 3E

・Sole Material: Synthetic sole

・Water Resistant



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ サラバンド

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