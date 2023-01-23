『ISE Introduction to Management Science and Business Analytics: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets (Paperback 7 ed)【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 09時 01分に出品され03月17日 09時 01分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】742ページ 275*215mm 国： アメリカ 675g ISBN : 9781265040055
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落札価格8397円
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