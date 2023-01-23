『Capital Markets Fifth Edition: Institutions Instruments and Risk Management (Hardcover 5)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 22分に出品され03月16日 19時 22分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】1088ページ 203*231mm 言語： English 国： アメリカ 1905g ISBN : 9780262029483 対象年齢：18歳 以上