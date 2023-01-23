『Yinyoo 高級 イヤホン 有線 カナル型 イヤホン イヤモニ型イヤホン TRI Star River イヤフォン ベリリウムDD 6mm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 11時 08分に出品され03月30日 11時 08分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Yinyoo 高級 イヤホン 有線 カナル型 イヤホン イヤモニ型イヤホン TRI Star River イヤフォン ベリリウムDD 6mm
【商品説明】
・【10MMフラッグシップベリリウムダイナミック】日本輸入ボイスコイル銅線、絶賛された優れたドライバ。入念な研究開発と調整を経て、Star riverは新世代のベリリウム振動板を採用し、ベリリウム金属振動板の独特な音色と超高細部展示能力を有している。
・【6MMチタン振動板】ベリリウム金属に似た金属音とイヤホンドライバ全体の総合
【サイズ】
高さ : 4.10 cm
横幅 : 8.30 cm
奥行 : 10.90 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。
FiiO フィーオ FIO-FW1-B ブラック 完全ワイヤレスイヤホン Knowles製BAドライバー Qualcomm製「QCC3020
¥ 8397
SABBAT(サバト) IPX5防水・リモコン・マイク対応 ・本体6時間再生・ 片耳5g・インナーイヤー型完全ワイヤレスイヤホン X12 U
¥ 8397
ラディウス radius HP-NX30 ハイレゾ対応イヤホン : NeEXTRAシリーズ FLW構造ドライバー搭載 ハイレゾ 有線 カナル
¥ 8397
KZASFイヤホン10BAユニットHIFIサブウーファーインイヤーモニターバランスドアーマチュアヘッドセットノイズキャンセリングイヤフォンス
¥ 8397
ラディウス radius HP-NX30 ハイレゾ対応イヤホン : NeEXTRAシリーズ FLW構造ドライバー搭載 ハイレゾ 有線 カナル
¥ 8397
JBL REFLECT MINI 2 BT Bluetoothイヤホン IPX5 防滴防汗仕様/通話可能 ブルー JBLREFMINI2BL
¥ 8396
6N単結晶銅 ブラック 4.4mm 5極 バランス ビバボ HD700 対応 交換用 リケーブル ヘッドフォン ケーブル
¥ 8396
ZY-Cable Sennheiser 交換用アップグレード・ケーブル HD650 HD600 HD580 HD525 HD565 バランス
¥ 8396
3Dプリンターで成形されたEPZ S350T・IPX7完全防水・リモコン・マイク対応 ・本体11時間再生・ 片耳4.6g・インナーイヤー型完
¥ 8396
デノン Denon AHC630W 完全ワイヤレス・インイヤーヘッドホン ブラック AHC630WBKEM
¥ 8395
ヤマハ YAMAHA ヘッドホン ブラック HPH-150B 電子楽器の音色を忠実に再現 フラットな音質で演奏できる楽器用オープンエア型モニ
¥ 8395
SEISYUN 骨伝導イヤホン bluetooth 最新骨伝導技術 水泳 イヤホン 骨伝導 空気伝導 インナーイヤー 3種類切替 IP68完
¥ 8394
子供用 軽量 ブルートゥース イヤホン ワイヤレスイヤホン ヘッドセット ハンズフリー 骨伝導 耳が疲れない スポーツ ヘッドホン イヤホン
¥ 8394
シャープ RG-H100-A ブルー
¥ 8394
JVCケンウッド Victor ワイヤレスイヤホン nearphones 耳をふさがない ながら聴き テレワーク 耳掛け イヤーフック 最大
¥ 8394
【新品】1週間以内発送 パイオニア 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth対応/左右分離型/マイク付き ホワイト SE-C5TW(W)
¥ 8393
【新品】1週間以内発送 パイオニア 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth対応/左右分離型/マイク付き ブラック SE-C5TW(B)
¥ 8393
【新品】1週間以内発送 Razer Kraken Black ゲーミングヘッドセット アナログ接続 PS4 PS5 PC Switch 冷却ジェルパッド RZ04-02830500-R3M1 ブラック&ブルー
¥ 8393
落札価格8397円
81 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！