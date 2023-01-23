『Yinyoo 高級 イヤホン 有線 カナル型 イヤホン イヤモニ型イヤホン TRI Star River イヤフォン ベリリウムDD 6mm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 11時 08分に出品され03月30日 11時 08分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Yinyoo 高級 イヤホン 有線 カナル型 イヤホン イヤモニ型イヤホン TRI Star River イヤフォン ベリリウムDD 6mm



【商品説明】

・【10MMフラッグシップベリリウムダイナミック】日本輸入ボイスコイル銅線、絶賛された優れたドライバ。入念な研究開発と調整を経て、Star riverは新世代のベリリウム振動板を採用し、ベリリウム金属振動板の独特な音色と超高細部展示能力を有している。

・【6MMチタン振動板】ベリリウム金属に似た金属音とイヤホンドライバ全体の総合



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 8.30 cm

奥行 : 10.90 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。