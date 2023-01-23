『audio-technica SoundReality ワイヤレスヘッドホン Bluetooth マイク付 最大70時間再生 ブラック ATH-SR3【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 00時 38分に出品され04月10日 00時 38分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
技適マーク認証済み商品(周波数帯:2.4GHz帯) およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
音響スペースと電気スペースに分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
同梱商品: ケーブル
原産国:ベトナム
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落札価格8397円
223 入札履歴
終了
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