『ペッツルート (Petz Route) にゃんこのカウチ爪とぎベッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 07分に出品され03月27日 23時 07分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペッツルート (Petz Route) にゃんこのカウチ爪とぎベッド
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :60×25×30cm
・本体重量:2kg
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
RAKU極太木登りタワー 宇宙船ハンモック付き 12cm極太支柱 シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ183?20
¥ 8393
ottostyle.jp 猫爪とぎ 木登りキャットポール ベージュ 突っ張り(つっぱり)式 直径10cm 高さ240?255cm 耐荷重12
¥ 8393
猫のおあそびポール お魚ファミリー ミドルタイプ
¥ 8393
キャットタワー 据え置き 大型猫 中型 ハンモック付 木製 おもちゃ 運動不足 安定 頑丈 ねこ 爪とぎ 爪研ぎ 多頭飼い 麻紐 子猫 シニア 省スペース 多機能
¥ 8393
キャットタワー 頑丈 突っ張り 多頭 おしゃれ 麻紐 爪とぎボール 猫ベッド 安全安心 ペット用品 猫用品 猫タワー キャットハウス キャット 猫 爪とぎ
¥ 8393
キャットタワー 頑丈 突っ張り 多頭 おしゃれ 麻紐 爪とぎボール 猫ベッド 安全安心 ペット用品 猫用品 猫タワー キャットハウス キャット 猫 爪とぎ
¥ 8393
Fkstyle キャットタワー 木製 おしゃれ スリム 大型 猫 宇宙船 シンプル 据え置き ハンモック 高さ180cm ハウス [並行輸入品]
¥ 8392
キャットタワー 据え置き 猫 木登りタワー 爪研ぎ 省スペース 爪とぎ 無臭 12cm極太支柱 宇宙船ハンモック 突っ張り 麻紐 木製 太い支柱 スト
¥ 8392
2023 キャットタワー 据え置き 猫 木登りタワー 爪研ぎ 省スペース 爪とぎ 無臭 12cm極太支柱 宇宙船ハンモック 突っ張り 麻紐 木製 太い
¥ 8392
猫用 猫 キャットステップ キャットウォーク 壁付け キャットステップ MYZOO マイズー AVENUE 60cm
¥ 8392
ottostyle.jp キャットツリー KITTEN タワータイプ ベージュ 爪とぎ ハンモック キャットポール コンパクト 子猫 シニア
¥ 8392
BriSunshine キャットタワー 木製 ドア掛け 省スペース 吊り下げ キャットウォーク 麻紐爪とぎ付 W55xH27xD148cm
¥ 8392
ottostyle.jp ネコちゃんキャットツリー ［CROWN170］ 据え置き&ワイドタイプ ブラウン 幅88cm×奥行55cm×高さ1
¥ 8392
秋冬用猫タワー キャットタワー大型猫対応 多機能 ねこタワー 多頭飼い 爪とぎ おもちゃ 据え置き 省スペース 運動不足解消
¥ 8390
キャットタワー 猫タワー 大型猫 据え置き おしゃれ 人気 ハンモック ベッド 全麻縄巻き 省スペース 多頭飼い 運動不足解消 組立簡単 日
¥ 8390
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（120cm）
¥ 8390
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（120cm）
¥ 8390
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（140cm）
¥ 8390
落札価格8397円
708 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！