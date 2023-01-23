『ペッツルート (Petz Route) にゃんこのカウチ爪とぎベッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 07分に出品され03月27日 23時 07分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペッツルート (Petz Route) にゃんこのカウチ爪とぎベッド



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :60×25×30cm

・本体重量:2kg



【サイズ】

高さ : 25.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。