『アウトドアプロダクツ リュック ハニカムリップ 二層式 大容量 A4収納 30L ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 20時 42分に出品され03月13日 20時 42分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ リュック ハニカムリップ 二層式 大容量 A4収納 30L ブラック



【商品説明】

・タテ49cmxヨコ30cmxマチ16cm

・ポケットの数:7(外側4/内側3)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:740g



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 41.60 cm

奥行 : 46.20 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

リュック

ハニカムリップ

二層式

大容量

A4収納

30L

ブラック