『S.H.フィギュアーツ ウルトラマンオーブ オーブオリジン 約150mm ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 11時 08分に出品され04月19日 11時 08分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
S.H.フィギュアーツ ウルトラマンオーブ オーブオリジン 約150mm ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア
【商品説明】
・(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオーブ製作委員会・テレビ東京
・対象年齢 :15才以上
・梱包サイズ:18.0cm×18.0cm×18.0cm
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 16.30 cm
奥行 : 18.30 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8397円
942 入札履歴
終了
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