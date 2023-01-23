『S.H.フィギュアーツ ウルトラマンオーブ オーブオリジン 約150mm ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 11時 08分に出品され04月19日 11時 08分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

S.H.フィギュアーツ ウルトラマンオーブ オーブオリジン 約150mm ABS&PVC製 塗装済み可動フィギュア



【商品説明】

・(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオーブ製作委員会・テレビ東京

・対象年齢 :15才以上

・梱包サイズ:18.0cm×18.0cm×18.0cm



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 16.30 cm

奥行 : 18.30 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。