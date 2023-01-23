『アークライト エバーデール 完全日本語版 (1-4人用 40-80分 13才以上向け) ボードゲーム【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 20時 05分に出品され03月15日 20時 05分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト エバーデール 完全日本語版 (1-4人用 40-80分 13才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・プレイ人数 :1～4人

・プレイ時間 :40～80分

・メーカー希望小売価格 :7800円(税別)

・対象年齢 :13才以上

・本体サイズ :300×300×70mm



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 29.80 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 1.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

エバーデール

完全日本語版

(1-4人用

40-80分

13才以上向け)

ボードゲーム