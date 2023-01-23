『つるやゴルフ ワンサイダー ハーフスタンドキャディバッグ レッド 口枠6.5型 重量1.6kg TSURUYA GOLF ONESIDER【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 01時 55分に出品され03月09日 01時 55分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

つるやゴルフ ワンサイダー ハーフスタンドキャディバッグ レッド 口枠6.5型 重量1.6kg TSURUYA GOLF ONESIDER



【商品説明】

・セパレーター内蔵

・口枠：6.5型

・素材：ポリエステル

・練習場やショートコースに最適

・重量：約1.6ｋｇ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。