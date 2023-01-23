『つるやゴルフ ワンサイダー ハーフスタンドキャディバッグ レッド 口枠6.5型 重量1.6kg TSURUYA GOLF ONESIDER【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 01時 55分に出品され03月09日 01時 55分に終了予定です。即決価格は8,397円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
つるやゴルフ ワンサイダー ハーフスタンドキャディバッグ レッド 口枠6.5型 重量1.6kg TSURUYA GOLF ONESIDER
【商品説明】
・セパレーター内蔵
・口枠：6.5型
・素材：ポリエステル
・練習場やショートコースに最適
・重量：約1.6ｋｇ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8397円
956 入札履歴
終了
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