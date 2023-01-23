『TOMIX Nゲージ 名鉄8800系 パノラマDXセット 98510 鉄道模型 電車【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 21時 26分に出品され03月05日 21時 26分に終了予定です。即決価格は8,396円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMIX Nゲージ 名鉄8800系 パノラマDXセット 98510 鉄道模型 電車
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8396円
518 入札履歴
終了
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