『TOMIX Nゲージ 名鉄8800系 パノラマDXセット 98510 鉄道模型 電車【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 21時 26分に出品され03月05日 21時 26分に終了予定です。即決価格は8,396円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TOMIX Nゲージ 名鉄8800系 パノラマDXセット 98510 鉄道模型 電車



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。