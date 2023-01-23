『so mania(初回生産限定盤)(DVD付)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 07時 32分に出品され04月01日 07時 32分に終了予定です。即決価格は8,396円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（中古品）so mania(初回生産限定盤)(DVD付)
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【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 14.20 cm
重量 : 120.0 g
【商品カテゴリ】
邦楽ロック、ポップスの音楽ソフト
※お届け：受注後に再メンテ、梱包します。
[書籍の場合]経年による使用感や汚れ日ヤケ（稀に書き込みライン引き）等ある場合もありますが、通読の問題はございません。また、特別な記載無くレンタルアップ品の場合がございます。
[DVDの場合]レンタル落ちはケースは無くディスクとジャケットのお届けとなります。使用感や汚れ日ヤケ等ある場合もあります。
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落札価格8396円
243 入札履歴
終了
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