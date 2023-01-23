『トーラ リュック リンクルナイロンC/2WAYカウレザーリュック レディース 11763-KH KH(カーキ)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 20時 00分に出品され03月11日 20時 00分に終了予定です。即決価格は8,396円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トーラ リュック リンクルナイロンC/2WAYカウレザーリュック レディース 11763-KH KH(カーキ)



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長122cm)

・ストラップの種類: クロスボディ

・タテ35cmxヨコ26cmxマチ14cm

・ポケットの数:7(外側3/内側4)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン

・重量:420g



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 36.20 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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リンクルナイロンC/2WAYカウレザーリュック

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