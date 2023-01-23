『ミニテニスラケット アマノスペシャル1 AS-?【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 09時 41分に出品され03月16日 09時 41分に終了予定です。即決価格は8,396円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他スポーツ用品

【商品名】

ミニテニスラケット アマノスペシャル1 AS-?



【商品説明】

・サイズ：タテ約54.5cm、ヨコ約26.0cm

・重さ ：２５４ｇ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。