『侍戦隊シンケンジャー 侍合体シリーズ01 兜折神【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 03時 13分に出品され03月20日 03時 13分に終了予定です。即決価格は8,395円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
侍戦隊シンケンジャー 侍合体シリーズ01 兜折神
【商品説明】
・サウンド
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 25.60 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8395円
72 入札履歴
終了
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