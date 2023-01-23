『侍戦隊シンケンジャー 侍合体シリーズ01 兜折神【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 03時 13分に出品され03月20日 03時 13分に終了予定です。即決価格は8,395円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

侍戦隊シンケンジャー 侍合体シリーズ01 兜折神



【商品説明】

・サウンド



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 25.60 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。