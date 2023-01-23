『マーシャルワールド(MARTIAL WORLD) DONKAIDEE(ドークカイディー) ベロクロタイプ ボクシング BGDK2-8-BU 青 8oz【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 14時 23分に出品され04月04日 14時 23分に終了予定です。即決価格は8,394円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
カテゴリー : ボクシンググローブ
【商品説明】
ウレタンはややハードで拳をしっかりと守ります。
【商品詳細】
ブランド：マーシャルワールド
商品名：マーシャルワールド(MARTIAL WORLD) DONKAIDEE(ドークカイディー) ベロクロタイプ ボクシング BGDK2-8-BU 青 8oz
製造元：マーシャルワールド(MARTIAL WORLD)
商品番号：BGDK2-8-BU
商品内容：8oz
色：青
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落札価格8394円
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終了
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