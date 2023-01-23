『phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ラウンド ピンク/シルバー 40cm【肩こり】【首こり】【ファイテン先端技術メタックス採用】【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 06時 04分に出品され04月04日 06時 04分に終了予定です。即決価格は8,394円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【女性必見！軽くてライトな（明るい）ラウンドの登場！！】・明るいカラーリング・留め具部分の素材を準チタンからアルミに変える事により軽量化が実現。