『ジェックス ピュアクリスタルドリンクボウル猫用（1個入）×8 1個当たり1499円 まとめ買い ペット【お歳暮】』はヤフオクでから05月12日 13時 36分に出品され05月12日 13時 36分に終了予定です。即決価格は8,394円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：ジェックス
ネコちゃんのひげがあたりにくい幅広ボウル軟水カートリッジ付きペットボトル・ボウルの着脱が簡単で水の交換やお掃除ラクラク！なめて飲むノズルタイプの給水器より、たっぷり飲めるボウルタイプ！ネコちゃんがより自然な姿勢でお水を飲めますノズルタイプが苦手なネコちゃんにも安心軟水カートリッジで水道水のマグネシウム、カルシウムを約４０％除去します※自社調べ
内容量：1個入×8個
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落札価格8394円
239 入札履歴
終了
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