『KATO Nゲージ クモニ83 800番台 横須賀色 T 4862-1 鉄道模型 電車【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 44分に出品され03月24日 13時 44分に終了予定です。即決価格は8,394円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATO Nゲージ クモニ83 800番台 横須賀色 T 4862-1 鉄道模型 電車
【商品説明】
・対象年齢 :8歳から
・対象性別 :男の子
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 4.20 cm
奥行 : 19.30 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8394円
620 入札履歴
終了
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