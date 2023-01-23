『KATO Nゲージ クモニ83 800番台 横須賀色 T 4862-1 鉄道模型 電車【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 44分に出品され03月24日 13時 44分に終了予定です。即決価格は8,394円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATO Nゲージ クモニ83 800番台 横須賀色 T 4862-1 鉄道模型 電車



【商品説明】

・対象年齢 :8歳から

・対象性別 :男の子



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 4.20 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。