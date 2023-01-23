『マキタ(Makita) 3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク) 径26.0mm 全長470mm A-54938【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 20時 42分に出品され03月26日 20時 42分に終了予定です。即決価格は8,394円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
品番:A-54938
径(mm):26.0
全長(mm):470
有効長(mm):400
コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状。
【商品説明】
マキタ 3Dプラス超硬ドリル (SDSプラスシャンク) 26.0-470 A-54938
品番:A-54938
【商品詳細】
ブランド：マキタ(Makita)
商品名：マキタ(Makita) 3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク) 径26.0mm 全長470mm A-54938
製造元：マキタ(makita)
商品番号：A-54938
発売日：2010年06月01日
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落札価格8394円
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終了
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