『マキタ(Makita) 3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク) 径26.0mm 全長470mm A-54938【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 20時 42分に出品され03月26日 20時 42分に終了予定です。即決価格は8,394円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品概要】

品番:A-54938

径(mm):26.0

全長(mm):470

有効長(mm):400

コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状。



【商品説明】

マキタ 3Dプラス超硬ドリル (SDSプラスシャンク) 26.0-470 A-54938

品番:A-54938



【商品詳細】

ブランド：マキタ(Makita)

商品名：マキタ(Makita) 3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク) 径26.0mm 全長470mm A-54938

製造元：マキタ(makita)

商品番号：A-54938

発売日：2010年06月01日



【当店からの連絡】



弊社では複数のプラットフォームで販売しております。



まれに在庫が完売になっている場合があります。

その際はキャンセルさせていただきますのでご了承ください。