『スワンズ スポーツ 偏光 サングラス エアレス リーフ フィット 偏光レンズ モデル AMZ-SALF-0051 BLGM マットガンメタリ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 10時 24分に出品され03月07日 10時 24分に終了予定です。即決価格は8,394円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スワンズ スポーツ 偏光 サングラス エアレス リーフ フィット 偏光レンズ モデル AMZ-SALF-0051 BLGM マットガンメタリ



【商品説明】

・フレームカラー:マットガンメタリック×ダークガンメタリック

・レンズカラー:偏光スモーク(偏光度97%以上)

・原産国:日本

・可視光線透過率:27%

・紫外線透過率:0.1%以下