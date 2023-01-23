『ダイワ(DAIWA) クーラーボックス 釣り/アウトドア/キャンプ クールラインα3 S20【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 11分に出品され03月05日 15時 11分に終了予定です。即決価格は8,394円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：ブラック
サイズ：20L
スタイル：20L(スチロール)
ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
容量（L）:20
自重（kg）:3.7
内寸（cm）:22×39×22
外寸（cm）:31×51×30.5
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落札価格8394円
248 入札履歴
終了
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