『ダイワ(DAIWA) クーラーボックス 釣り/アウトドア/キャンプ クールラインα3 S20【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 11分に出品され03月05日 15時 11分に終了予定です。即決価格は8,394円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：ブラック

サイズ：20L

スタイル：20L(スチロール)

ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。

容量（L）:20

自重（kg）:3.7

内寸（cm）:22×39×22

外寸（cm）:31×51×30.5