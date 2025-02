クラランス スムージング ボディ スクラブ 200ml とセラム コール ポー ヌーヴ プリュス 200m...【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

ブランド:クラランス CLARINS

商品名:スムージング ボディ スクラブ 200ml とセラム コール ポー ヌーヴ プリュス 200ml とハンド/ネイル トリートメントクリーム 100ml Smoothing Body Scrub for a New Skin & Renew-Plus Body Serum & Hand And Nail Treatment Cream Set

カテゴリ:ボディスクラブ



セット内容

クラランス スムージング ボディ スクラブ 200ml x1

クラランス セラム コール ポー ヌーヴ プリュス 200ml x1

クラランス ハンド/ネイル トリートメントクリーム 100ml x1

クラランス スムージング ボディ スクラブ 200ml (ボディスクラブ)...古くなった角質を取り除きなめらかな肌に

クラランス セラム コール ポー ヌーヴ プリュス 200ml (ボディローション)...若々しく透明感のある肌へ!

クラランス ハンド/ネイル トリートメントクリーム 100ml (ハンドクリーム)...甘皮・指先までキチンと保湿





