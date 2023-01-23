『クラランス スムージング ボディ スクラブ 200ml とセラム コール ポー ヌーヴ プリュス 200m...【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 21時 52分に出品され04月16日 21時 52分に終了予定です。即決価格は8,394円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：クラランス CLARINS

商品名：スムージング ボディ スクラブ 200ml とセラム コール ポー ヌーヴ プリュス 200ml とハンド/ネイル トリートメントクリーム 100ml Smoothing Body Scrub for a New Skin & Renew-Plus Body Serum & Hand And Nail Treatment Cream Set

カテゴリ：ボディスクラブ



セット内容

クラランス スムージング ボディ スクラブ 200ml x1

クラランス セラム コール ポー ヌーヴ プリュス 200ml x1

クラランス ハンド/ネイル トリートメントクリーム 100ml x1

商品情報

クラランス スムージング ボディ スクラブ 200ml (ボディスクラブ)...古くなった角質を取り除きなめらかな肌に

クラランス セラム コール ポー ヌーヴ プリュス 200ml (ボディローション)...若々しく透明感のある肌へ！

クラランス ハンド/ネイル トリートメントクリーム 100ml (ハンドクリーム)...甘皮・指先までキチンと保湿





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【クラランスについて】

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