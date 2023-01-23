『クラランス スムージング ボディ スクラブ 200ml とセラム コール ポー ヌーヴ プリュス 200m...【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 21時 52分に出品され04月16日 21時 52分に終了予定です。即決価格は8,394円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド：クラランス CLARINS
商品名：スムージング ボディ スクラブ 200ml とセラム コール ポー ヌーヴ プリュス 200ml とハンド/ネイル トリートメントクリーム 100ml Smoothing Body Scrub for a New Skin & Renew-Plus Body Serum & Hand And Nail Treatment Cream Set
カテゴリ：ボディスクラブ
セット内容
クラランス スムージング ボディ スクラブ 200ml x1
クラランス セラム コール ポー ヌーヴ プリュス 200ml x1
クラランス ハンド/ネイル トリートメントクリーム 100ml x1
商品情報
クラランス スムージング ボディ スクラブ 200ml (ボディスクラブ)...古くなった角質を取り除きなめらかな肌に
クラランス セラム コール ポー ヌーヴ プリュス 200ml (ボディローション)...若々しく透明感のある肌へ！
クラランス ハンド/ネイル トリートメントクリーム 100ml (ハンドクリーム)...甘皮・指先までキチンと保湿
キーワード:クリスマス ホリデー ギフト 母 メイク 大人 女性 彼女 妻 コスメ 化粧品 お母さん 義母 おすすめ 誕生日プレゼント
【クラランスについて】
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マテリアリフレ
¥ 8285
落札価格8394円
622 入札履歴
終了
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