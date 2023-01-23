『ゴールデンミーン(Golden Mean) GM リールストリンガーII レッド/ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 35分に出品され03月21日 01時 35分に終了予定です。即決価格は8,394円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゴールデンミーン(Golden Mean) GM リールストリンガーII レッド/ブラック



【商品説明】

・カラー:レッド/ブラック

・サイズ: H95×W85×D75mm

・ストリンガーフックサイズ:長さ150×横幅40mm/線径2.5mm素材:ステンレス

・ロープ:ブラック(線径1.5mmΦ×長さ15m)

・付属品:スペアストリンガーフック(スナップ付き)×4本(メインフックとサイズ同寸)収納袋

・素材:アルミ(アルマイトカラー加工)

・重量: 199g(フック、カラビナ、ロープ含む)



【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 19.20 cm

奥行 : 22.30 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。