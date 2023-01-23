『Gagalileo 野球ネット バックネット 防球ネット 飛散防止 9x3.6m 高強度 多目的【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 06時 04分に出品され03月22日 06時 04分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Gagalileo 野球ネット バックネット 防球ネット 飛散防止 9x3.6m 高強度 多目的



【商品説明】

・「ボールの適合性」野球ネットは、2.5mmのメッシュがあり、さまざまなボールに対応しています。この細かい穴の配置により、異なるサイズやタイプのボールがネットに引っかかることなく通り抜けることができます。

・「商品詳細」サイズ：9*3.6m 重量：約3kg 材質：ポリエチレン 付属品：結束バンド

・「太



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 3.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

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