『Gagalileo 野球ネット バックネット 防球ネット 飛散防止 9x3.6m 高強度 多目的【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 06時 04分に出品され03月22日 06時 04分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Gagalileo 野球ネット バックネット 防球ネット 飛散防止 9x3.6m 高強度 多目的
【商品説明】
・「ボールの適合性」野球ネットは、2.5mmのメッシュがあり、さまざまなボールに対応しています。この細かい穴の配置により、異なるサイズやタイプのボールがネットに引っかかることなく通り抜けることができます。
・「商品詳細」サイズ：9*3.6m 重量：約3kg 材質：ポリエチレン 付属品：結束バンド
・「太
【サイズ】
高さ : 19.00 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 3.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
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落札価格8393円
91 入札履歴
終了
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