『Yanase YMB-100 87cm 1，000g平均 重量複合バット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 18時 09分に出品され03月24日 18時 09分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Yanase YMB-100 87cm 1，000g平均 重量複合バット
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 87.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8393円
777 入札履歴
終了
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