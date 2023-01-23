【新品】1週間以内発送 Razer Kraken Black ゲーミングヘッドセット アナログ接続 PS4 PS5 PC Switch 冷却ジェルパッド RZ04-02830500-R3M1 ブラック&ブルー【お歳暮】

商品説明

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【カスタムチューニングされた 50 mm ドライバー】 背後に忍び寄るかすかな足音から、吹き飛ばされるようなクライマックスの爆発音までワイドなサウンドスケープをお届けします。

【冷却ジェル注入型イヤークッション】 熱がこもる不快感を抑制。柔らかい布とレザーレットの組み合わせが快適性と遮音性を同時に実現。何時間でもゲームを楽しめます。

【単一指向性・格納式マイク】 ボイスチャットの音声を常にクリアに届けることができます。

【プラットフォームを超えた互換性】 3.5 mm ステレオミニ端子を使用して PC、PS4、Xbox One、Switch、モバイルデバイスで使用可能。PCヘッドセット端子接続用スプリッターケーブル(3.5mm端子x 2)も付属。



周波数特性:100 Hz ~ 10 kHz / S/N 比:> 60 dB

本体重量: 322g。 ケーブル長: 1.3m。マイク入力感度:-45+-3dB (@1kHz)。

【主な対応機種】3.5mm ヘッドフォン端子を備えた PC、Mac、Xbox One、PS5、PS4、Nintendo Switch、モバイルデバイス





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状 態: 新品

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