『【新品】1週間以内発送 Razer Kraken Black ゲーミングヘッドセット アナログ接続 PS4 PS5 PC Switch 冷却ジェルパッド RZ04-02830500-R3M1 ブラック&ブルー【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 22時 35分に出品され03月24日 22時 35分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【カスタムチューニングされた 50 mm ドライバー】 背後に忍び寄るかすかな足音から、吹き飛ばされるようなクライマックスの爆発音までワイドなサウンドスケープをお届けします。
【冷却ジェル注入型イヤークッション】 熱がこもる不快感を抑制。柔らかい布とレザーレットの組み合わせが快適性と遮音性を同時に実現。何時間でもゲームを楽しめます。
【単一指向性・格納式マイク】 ボイスチャットの音声を常にクリアに届けることができます。
【プラットフォームを超えた互換性】 3.5 mm ステレオミニ端子を使用して PC、PS4、Xbox One、Switch、モバイルデバイスで使用可能。PCヘッドセット端子接続用スプリッターケーブル(3.5mm端子x 2)も付属。
周波数特性:100 Hz ~ 10 kHz / S/N 比:> 60 dB
本体重量: 322g。 ケーブル長: 1.3m。マイク入力感度:-45+-3dB (@1kHz)。
【主な対応機種】3.5mm ヘッドフォン端子を備えた PC、Mac、Xbox One、PS5、PS4、Nintendo Switch、モバイルデバイス
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状 態: 新品
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4589967501196
商品コード
10006759
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落札価格8393円
800 入札履歴
終了
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