『【シップスキッズ】SHIPS KIDS:100〜130cm / リバティ スカート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 09時 17分に出品され03月05日 09時 17分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※このアイテムは「返品・交換不可」商品です。
商品番号：505465515
ブランド：シップスキッズ/SHIPS KIDS
商品名：SHIPS KIDS:100〜130cm / リバティ スカート
カテゴリ：ウェア>スカート>ギャザー・フレアスカート
素材：表地: コットン100%， 裏地: コットン100%
カラー：オレンジ系/ブルー系
原産国：中国
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落札価格8393円
994 入札履歴
終了
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