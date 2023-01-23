『自転車 チャイルドシート 前 OGK FBC-011DX3【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 35分に出品され03月11日 01時 35分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
北海道・沖縄は不可となります。
【最上級の安心をコンフォートフロントベビーシート】
【品番：FBC-011DX3】
サイズ：450mm × 480mm × 430mm (幅 × 高さ × 奥行)
重量：約3.4kg
適応年齢：1歳（12ヶ月）以上4歳（48ヶ月）未満
適応体重：15kg未満
対応：24〜27型のシティ車(婦人車・軽快車)
（但し、特殊形状のフレームやハンドルには取付け出来ません。）
・段付ハンドルポストに対応。
・ヘッドレスト付の高級タイプ。
・ずり落ち防止5点式セフティーデラックスベルト。
OGK技研 オージーケー技研 自転車 ヘッドレスト付リアキッズシート「ポポラ モア」 RBC-019DX グレージュ
¥ 8371
Polisport(ポリスポート) BILBY CFS レッド/シルバ- 50480
¥ 8369
ｃｕｒａｎａ(クラナ) 自転車 フェンダー 泥よけ シーライト700 前後セット ブラック 700C 35MM 365527
¥ 8365
自転車アクセサリー OGK(オージーケー) リアチャイルドシート POPOLA more チャコール
¥ 8358
バーレー(Burley) チャイルドトレーラーパーツ フロアマット ダブル用 ブラック one size
¥ 8355
ツインバード サーキュレーター 部屋干しモード 湿度センサー 首振り チャイルドロック KJ-4998W ホワイト
¥ 8355
オージーケー技研 チャイルドシート周辺グッズ RCF-001 (ヘッドレスト付前幼児座席用 風防レインカバー) 自転車用
¥ 8344
Polisport(ポリスポート) BILBY CFS シルバー/ピンク 50483
¥ 8341
OGK技研 オージーケー RCR-010 グランディアルーフ リア用 re-502
¥ 8330
OGK技研 オージーケー RCR-008 H@lello-kids（ハレーロ・キッズ） リヤチャイルドシート用レインカバー re-502
¥ 8330
ヘッドレスト付カジュアルリヤキッズシート RBC-015DX OGK技研
¥ 8330
Sportneer 自転車ローラー台 固定ローラー 自転車トレーニング 固定式 6段階負荷調整 マグネット式 26〜28インチに対応 サイクルト
¥ 8329
ワイズギア(YsGEAR) チャイルドシート防寒カバー ヤマハPAS専用 (リア) 後子乗せ用 デニムヒッコリ
¥ 8318
ワイズギア(YsGEAR) チャイルドシート防寒カバー ヤマハPAS専用 (リア) 後子乗せ用 デニムヒッコリ
¥ 8318
「送料無料」「パナソニック」NAR177 チャイルドシートレインカバー 前用 サンシェード標準装備用 チャイルドシートカバー
¥ 8316
ＭＡＲＵＴＯ スウィートレインカバー 前用 送料無料/マルト/自転車/フロントチャイルドシート/前用/雨/子ども/D-5FAD2
¥ 8316
自転車バッグ リクセンカウル マッチパック フロント/リアバッグ サイクル/自転車 24L ブラック
¥ 8308
MINOURA(ミノウラ) DS-1000 ディスプレイスタンド ブラック
¥ 8305
落札価格8393円
738 入札履歴
終了
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