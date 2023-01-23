『自転車 チャイルドシート 前 OGK FBC-011DX3【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 35分に出品され03月11日 01時 35分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 北海道・沖縄は不可となります。



【最上級の安心をコンフォートフロントベビーシート】



【品番：FBC-011DX3】





サイズ：450mm × 480mm × 430mm (幅 × 高さ × 奥行)

重量：約3.4kg



適応年齢：1歳（12ヶ月）以上4歳（48ヶ月）未満

適応体重：15kg未満

対応：24〜27型のシティ車(婦人車・軽快車)

（但し、特殊形状のフレームやハンドルには取付け出来ません。）



・段付ハンドルポストに対応。

・ヘッドレスト付の高級タイプ。

・ずり落ち防止5点式セフティーデラックスベルト。

カテゴリ 車、バイク、自転車

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