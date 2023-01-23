『スニーカー new balance ニューバランス U574 メンズスニーカー 610574【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 42分に出品され03月19日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:72123461
ショップ:ASBee，アスビー
ブランド:New Balance，ニューバランス
商品名:new balance ニューバランス U574 メンズスニーカー 610574
カテゴリ:シューズ>スニーカー
ブランド品番:391281561057410，391281561057480，391281561057440
素材:天然皮革/合成繊維 ・アウトソール：ゴム底
カラー:ブラック，ベージュ，ネイビー
サイズ:25.5cm，26.0cm，26.5cm，27.0cm，27.5cm，28.0cm，28.5cm，29.0cm
企画ID:1647454，1639469，1632672，1628978，1628976，1619497
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落札価格8393円
328 入札履歴
終了
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