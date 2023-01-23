『プロセラジン・ブルードット / PROCERA GIN Blue Dot【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 11時 08分に出品され05月10日 11時 08分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
原産地：ケニア
度数：44％
内容量：500ml
一般的なジンに使われるジュニパー（Juniper Communis）ではなくケニアの海抜1500m以上でした生育しない種（Juniper Procera）を乾燥でなく生で使用したジン。使用ボタニカルは、ジュニパーベリー、ジュニパーの葉、ピンクペッパー、セリムペッパー、ピクシーオレンジ、アカシアハニー、カルダモン、コリアンダー、メース、スワヒリライム、緑茶、オリスルートでこれら全てアフリカ産。ボトルやヤシの木でできたキャップ、ボトルネックのレザーなど全てハンドメイド。前述の使用ボタニカルとタンザニア沖インド洋の海塩をミックスしたハーブソルトが付属している。
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落札価格8393円
905 入札履歴
終了
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