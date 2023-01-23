『【公式】 ゴルフ パーカー 23FW 新作 クアルトユナイテッド エコ ファー ハーフジップ レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 12時 27分に出品され04月28日 12時 27分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 後ろに大きくスマイルのモチーフが入ったキュートなファーアウター。



手触りの良いエコファーが冬のゴルフコーデに映えます。



ハーフジップになっているので脱ぎ着も楽ちん。



前ポケットにはティーやボールも収納可能。



【Item Information】

サイズ

M／着丈：63.5cm／身幅：51cm／肩幅：38cm／袖丈：60.5cm／裾幅：45cm



L／着丈：65cm／身幅：53cm／肩幅：40cm／袖丈：61.5cm／裾幅：47cm



素材

表地：ポリエステル100％

リブ部分：コットン95％ ポリウレタン5％

裏地：ポリエステル100％



生産国：中国



※注意書き：モニター発色の具合により、実物とは色合いが異なる場合がございます。