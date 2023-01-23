『【公式】 ゴルフ パーカー 23FW 新作 クアルトユナイテッド エコ ファー ハーフジップ レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 12時 27分に出品され04月28日 12時 27分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
後ろに大きくスマイルのモチーフが入ったキュートなファーアウター。
手触りの良いエコファーが冬のゴルフコーデに映えます。
ハーフジップになっているので脱ぎ着も楽ちん。
前ポケットにはティーやボールも収納可能。
【Item Information】
サイズ
M／着丈：63.5cm／身幅：51cm／肩幅：38cm／袖丈：60.5cm／裾幅：45cm
L／着丈：65cm／身幅：53cm／肩幅：40cm／袖丈：61.5cm／裾幅：47cm
素材
表地：ポリエステル100％
リブ部分：コットン95％ ポリウレタン5％
裏地：ポリエステル100％
生産国：中国
※注意書き：モニター発色の具合により、実物とは色合いが異なる場合がございます。
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落札価格8393円
358 入札履歴
終了
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