『在庫処分 アドミラルゴルフ ボア リバーシブルジャケット フルジップ ボア ジャケット メンズ ADMA0A8【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 08時 02分に出品され04月30日 08時 02分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リバーシブル仕様のボア・ジャケットです。

無地ボアサイドを裏返すと、カモフラージュアクセントのスポーティなジャケットに早変わり。小平プロも大好きな便利アイテムです。



【素材】表側：ポリエステル 60%、綿 40%

別布：ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%

裏側：ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%



【サイズ(cm)】

M：身丈67.0 / 肩巾45.0 / チェスト111.0 / 袖丈64.0

L：身丈69.0 / 肩巾46.5 / チェスト115.0 / 袖丈65.2

LL：身丈71.0 / 肩巾48.0 / チェスト119.0 / 袖丈66.5

XL：身丈73.0 / 肩巾49.5 / チェスト123.0 / 袖丈67.7