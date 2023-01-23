『アドミラルゴルフ ボア リバーシブルジャケット フルジップ ボア ジャケット メンズ ADMA0A8【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 06時 35分に出品され05月07日 06時 35分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リバーシブル仕様のボア・ジャケットです。
無地ボアサイドを裏返すと、カモフラージュアクセントのスポーティなジャケットに早変わり。小平プロも大好きな便利アイテムです。
【素材】表側：ポリエステル 60%、綿 40%
別布：ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%
裏側：ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%
【サイズ(cm)】
M：身丈67.0 / 肩巾45.0 / チェスト111.0 / 袖丈64.0
L：身丈69.0 / 肩巾46.5 / チェスト115.0 / 袖丈65.2
LL：身丈71.0 / 肩巾48.0 / チェスト119.0 / 袖丈66.5
XL：身丈73.0 / 肩巾49.5 / チェスト123.0 / 袖丈67.7
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落札価格8393円
720 入札履歴
終了
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