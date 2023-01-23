『【ガット張り＆マーク加工無料】ヨネックス YONEX バドミントンラケット ナノフレア300 NANOFLARE 300 エントリーモデル 中学 高校 部活動 NF300 NF-300【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 15時 12分に出品され03月05日 15時 12分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ナノフレア300
ヘッドライトを追求したフレーム設計による抜群の操作性。
柔らかい打感で楽に飛ばせるエントリーモデルラケット。
【メーカー】
ヨネックス/YONEX
【カラー】
308：アイスブルー
675：ネイビー/ピンク
682：ホワイト/ターコイズ
【素材】
フレーム：高強度カーボン+M40X+高弾性カーボン
シャフト：カーボン
ジョイント：内蔵T型ジョイント
【サイズ】
4U（平均83g）5・6
【推奨張力】
18〜23（lbs）
【推奨ストリング】
[ハードヒッター]強チタン（BG65TI）、[コントロールプレーヤー]SKYARC（BGSKY）
ヨネックス アークセイバー3 ARC3-470
¥ 8519
ヨネックス ナノフレア300 NF-300-675
¥ 8519
ヨネックス ナノフレア300 NF-300-675
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ヨネックス YONEX アークセイバー3 ARC3 470 シアン バドミントンラケット 未張り上げ フレームのみ バドミントン ラケット
¥ 8516
ヨネックス NANOFLARE200 ナノフレア200 NF-200 バドミントン 未張りラケット : マゼンダ YONEX
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ヨネックス NANOFLARE200 ナノフレア200 NF-200 バドミントン 未張りラケット : マゼンダ YONEX
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2本組・シャトル付きセットバドミントン ラケット ヨネックス バドミントンラケット マッスルパワー8 MUSLE POWER8 (MP8LT
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YONEX NF200 NANOFLARE 200 BADMINTON RACKET バドミントン ラケット インタノン マリン エムアシスト
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adidas WUCNT P1 バドミントンラケット アディダス【限定商品/ 張り工賃無料・ガット代別】
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【超特価】VICTOR TK-9000 THRUSTER K 9000(スラスターK9000) バドミントンラケット ビクター【張り工賃無料・ガット代別】
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フォーザ(FZ FORZA) バドミントン ラケット FZ FORZA POWER 376 ヘキサゴンフレーム 〈フレームのみ〉 ブラック/
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アクティブスポーツ エス バドミントンラケット スピードバドミントン 490110
¥ 8429
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¥ 8427
リーニン LI-NING バドミントンラケット HIGH CARBON 1900 (ハイカーボン 1900) ホワイト
¥ 8425
落札価格8393円
95 入札履歴
終了
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