ガッチャゴルフ ロゴ刺繍 ベーシック 裏起毛 スーパーストレッチパンツ メンズ 新作2023-2024年モデル GOTCHA GOLF 233gg1808【2025年度カレンダ】

商品情報

商品名

ガッチャゴルフ ロゴ刺繍 ベーシック 裏起毛パンツ スーパーストレッチツイル地 233gg1808



キーワード

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商品説明

GOTCHA(ガッチャ)から2023-2024年新作アイテムのご紹介です！

幅広く着回せる万能なベーシックデザインの、スーパーストレッチツイル地パンツがリリース。

派手すぎないように部分的にロゴ刺繍を、スポーツからタウンユースまで幅広く着回せる万能なかっこいい1本にとなっています。

裏地はふわふわの裏起毛素材で暖かく保温性・穿き心地抜群、ウエストバック部分はゴム仕様にして、お腹が出ていても履きやすいよう工夫しています。

フロント右ポケット下にはティー入れ、バックポケットにはスコアカードポケットも備え、ボールなどを入れるように深めのポケットを採用したあると嬉しい仕様ですよ！



※裾上げの有無はご注文の際の備考欄に「股下〇〇cm指定」とご記入ください。



サイズ/材質/生産国

下記サイズ表をご覧ください



発売日

2023/10/12

