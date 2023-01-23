『正規品／KANEYA スポーツ ステンレスコード カネヤ キャンプ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 01時 54分に出品され04月03日 01時 54分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：カネヤ / KANEYA
商品名：ステンレスコード
メーカー品番：K-1314ST
JANコード：4943432002609
径5mmx長15m
日本
【素材】ステンレスコード交換用収縮チューブ付硬式テニスソフトテニス兼用
屋外使用に優れたステンレス製交換用上部コードです
※画像はイメージです。
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落札価格8393円
78 入札履歴
終了
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