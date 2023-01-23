『正規品／KANEYA スポーツ ステンレスコード カネヤ キャンプ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 01時 54分に出品され04月03日 01時 54分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名：カネヤ / KANEYA

商品名：ステンレスコード



メーカー品番：K-1314ST

JANコード：4943432002609



径5mmx長15m



日本



【素材】ステンレスコード交換用収縮チューブ付硬式テニスソフトテニス兼用



屋外使用に優れたステンレス製交換用上部コードです



※画像はイメージです。