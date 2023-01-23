『ミズノ 野球 一般軟式バット セレクトナイン 金属製 85cm 平均730g 1CJMR15785 MIZUNO【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 12時 54分に出品され03月18日 12時 54分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 選ばれし9人になるために！

自分の身体に合ったバットで、力を発揮しよう。

カラー：54 ( オレンジ )

サイズ：85 ( 長さ/85cm、最大径/平均直径68mm )

質量：平均730g

素材：超々ジュラルミン

グリップテープ：1CJYT101

バランス：

ミドルバランス ( ミドルヒッター向き )

バットのバランスを中間に設定。ロングヒットもねらえる。中距離打者向けのバットです。

原産国：日本





検索ワード：金属バット 軟式バット 野球バット バット