『ミズノ 野球 一般軟式バット セレクトナイン 金属製 85cm 平均730g 1CJMR15785 MIZUNO【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 12時 54分に出品され03月18日 12時 54分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
選ばれし9人になるために！
自分の身体に合ったバットで、力を発揮しよう。
カラー：54 ( オレンジ )
サイズ：85 ( 長さ/85cm、最大径/平均直径68mm )
質量：平均730g
素材：超々ジュラルミン
グリップテープ：1CJYT101
バランス：
ミドルバランス ( ミドルヒッター向き )
バットのバランスを中間に設定。ロングヒットもねらえる。中距離打者向けのバットです。
原産国：日本
検索ワード：金属バット 軟式バット 野球バット バット
Louisville Slugger（ルイスビルスラッガー） 一般軟式用バット AC21 トップバランス WBL2750010
¥ 8393
SSK（エスエスケイ）硬式用木製バット リーグチャンプ イエローバーチ（SBB3009YB）野球 硬式野球 ベースボール BFJマーク 一般用
¥ 8393
Yanase YMB-100 87cm 1，000g平均 重量複合バット
¥ 8393
Yanase YMB-960 竹メイプル複合バット (Lブラック， 85)
¥ 8393
SSKエスエスケイ 硬式木製バット 野球館オリジナル メイプル sbb3009 中村晃型 ブラック×ナチュラル（白木） 84? 860g平均
¥ 8390
SSKエスエスケイ 硬式木製バット 野球館オリジナル メイプル sbb3009 中村晃型 ナチュラル（白木） 84? 860g平均
¥ 8390
【沖縄県内（離島含）3，300円以上送料無料】ミズノ 野球 一般軟式バット 軟式用ウィルドライブ レッド 金属製 1CJMR16082 MIZUNO
¥ 8386
worldpegasus(ワールドペガサス) 硬式木製極太トレーニングバット WBKWBTB9 ブラック/ナチュラル WBKWBTB9 ブラ
¥ 8386
【沖縄県内（離島含）3，300円以上送料無料】ミズノ 野球 一般軟式バット 軟式用ウィルドライブ レッド 金属製 1CJMR16082 MIZUNO
¥ 8386
【沖縄県内（離島含）3，300円以上送料無料】ミズノ 野球 一般軟式バット 軟式用金属製 セレクト9 1CJMR15185 MIZUNO
¥ 8383
ザナックス(Xanax) 野球 硬式ウッドバット メイプル ナチュ(70) 84cm BHB7100
¥ 8383
ミズノ 軟式用金属製 ウィルドライブ レッド_ 1CJMR16082 軟式用 野球 バット 82cm MIZUNO
¥ 8379
ミズノ 野球 一般軟式バット 軟式用金属製 セレクト9 1CJMR15783 MIZUNO
¥ 8379
SSK(エスエスケイ) 野球 軟式バット 金属製 ネオフライト RB SBB5051F ブルー×シルバー 78cm 少年野球対応
¥ 8376
ローリングス(Rawlings) 野球 バット 軟式用 MAC JACK（軟式メイプル 中国製）木製 BRW3MJAS マットアーミーゴルド
¥ 8373
ザナックス(Xanax) バット 軟式ウッドバット メタリックブラック(ME90) 84cm BRB3800
¥ 8373
SSK(エスエスケイ) 野球 軟式バット 木製 プロエッジ EBB4000W セキカッショク 84cm 平田モデル
¥ 8366
野球 SSK 硬式 木製バット メイプル材 プロエッジ 84cm890g平均 proedge BFJマーク EBB3018
¥ 8365
落札価格8393円
61 入札履歴
終了
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