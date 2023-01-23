『セーター レディース クアルトユナイテッド ベーシック CUARTO UNITED BASIC 2023 秋冬 新作 ゴルフウェア m3477-b【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 07時 56分に出品され03月26日 07時 56分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
T-on ティーオン レディース ゴルフウェア
クアルトユナイテッド ベーシック CUARTO UNITED BASIC
セーター ハーフジップ ニット 立体ダイヤ柄ジャガード ラバー調ロゴ ゴルフウェア
実寸サイズ
M(M) 身幅50cm 肩幅34cm 後ろ着丈55cm
L(L) 身幅53cm 肩幅36cm 後ろ着丈58cm
素材
本体 ポリエステル68％ ナイロン22％ アクリル6％ ウール4％
機能
ハーフジップアップ 手洗い可
カラー
ブラック(BLK)
説明
セーター ハーフジップ ニット 立体ダイヤ柄ジャガード ラバー調ロゴ ハイネック TOPS
秋冬 秋 冬
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落札価格8393円
390 入札履歴
終了
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