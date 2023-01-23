『CHOCOLATE チョコレート OG CHUNK 21 JESUS FERNANDEZ 7.875インチ SKATEBOARD スケートボード スケボー デッキ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 53分に出品され03月15日 08時 53分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 幅×長さ 7.875インチ×31.25インチ（1インチ=2.54cm）



JESSUPのデッキテープ(￥735）を１枚サービスしています。