『還暦祝い プレゼント 男性 オーダーメイドゴルフグローブ ゴールド お仕立て券とメッセージゴルフボール12個セット 名入れ刺繍付き ギフト券 古希祝い父【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 09時 02分に出品され04月02日 09時 02分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【送料無料！】【あすつく対応】(当日発送対応)
お祝い用のラッピング付き（ギフト包装無料）
ゴールドタイプの特徴
・柔らかな天然皮革なので非常にやわらか。
・革が薄く、手にフィットします。
・グリップを握った際のフィット感を重視される方におすすめ。
納期：あすつく対応・当日出荷（要：名入れ内容確定）
※当店営業日の15時までのご注文が対象となります。
15時以降のご注文は翌営業日出荷
絆を深める応援団 おすすめギフト
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落札価格8393円
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終了
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