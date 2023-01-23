『エアロフィット アクティブ 呼吸 フィットネス 運動 鍛える 呼吸筋 スマホ 肺機能 エクササイズ ||||||||||【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 17時 42分に出品され04月15日 17時 42分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 手のひらサイズの呼吸トレーニング入門モデル



専用スマホアプリでエクササイズ

吸気側A-F，呼気側1-6の各6段階抵抗ホイール

呼吸筋トレーニング入門モデル

お家で肺を鍛えるエクササイズ



【商品仕様】

【本体サイズ】(幅)7.7 × (奥行)7 × (高さ)2.7cm

【本体重量】約45g

【素材】ABS樹脂、シリコーン、TPE

【製造国】デンマーク

【本体保証】ご購入日から1年間