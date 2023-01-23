『エアロフィット アクティブ 呼吸 フィットネス 運動 鍛える 呼吸筋 スマホ 肺機能 エクササイズ ||||||||||【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 17時 42分に出品され04月15日 17時 42分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
手のひらサイズの呼吸トレーニング入門モデル
専用スマホアプリでエクササイズ
吸気側A-F，呼気側1-6の各6段階抵抗ホイール
呼吸筋トレーニング入門モデル
お家で肺を鍛えるエクササイズ
【商品仕様】
【本体サイズ】(幅)7.7 × (奥行)7 × (高さ)2.7cm
【本体重量】約45g
【素材】ABS樹脂、シリコーン、TPE
【製造国】デンマーク
【本体保証】ご購入日から1年間
懸垂 どこでもマッチョPRO 懸垂バー ドア 懸垂マシン 懸垂器具 (PRO2)
¥ 8392
トーエイライト XYSTUS(ジスタス) エアロビックステップ760 H-7207
¥ 8392
強化版 PYKES PEAK (パイクスピーク) ぶら下がり健康器「国内検品済み/ 2色」懸垂マシン 懸垂器具 チンニング ディップスス 多機能 筋力 筋肉トレーニング器具
¥ 8392
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¥ 8392
懸垂 どこでもマッチョPRO 懸垂バー ドア 懸垂マシン 懸垂器具 (どこでもマッチョPRO単品)
¥ 8391
TOEI LIGHT(トーエイライト) ストレッチMGボード H-7214 トーエイライト ストレッチMGボード
¥ 8389
イエスフォーオール(Yes4All) ダンベルセット(ハンドル2本/2kg、4kgプレート各4枚) ブラック 可動式 鋳鉄製 ダンベルプレート シング
¥ 8389
アサヒ ストレッチングボード
¥ 8388
ダンノ(DANNO) トレーニング用ラダー トレーニングラダーDX D348
¥ 8387
集中力 トレーニング |スイベルビジョン(Swivel Vision) 動体視力 スポーツビジョントレーニングゴーグル SV2 米国製 【並行輸入品】
¥ 8386
SelfーLocking Weight Lifting Belt ー Premium Weightlifting Belt for Serious F
¥ 8386
Victagen Bike Lights: 2022 Newest 5000 Lumens 3LED Bike Lights for Night Ri
¥ 8386
Gymreapers クイックロック ウェイトリフティングベルト ボディビルディング パワーリフティング クロストレーニング用 4インチネオプレン メ
¥ 8386
集中力 トレーニング |スイベルビジョン(Swivel Vision) 動体視力 スポーツビジョントレーニングゴーグル SV2 米国製 【並行輸入品】
¥ 8386
Membrane Solutions 重力浄水器 プロ6L 0.1ミクロン 万能浄水器 キャンプ 調節可能なツリーストラップストレージバッグ サバイバ
¥ 8386
RCBS .260 Remington F L Die Set Silver
¥ 8386
Foam Roller 8x4 OD x 23mmID
¥ 8386
H2 Hydrology Water Bottle ー 18 oz， 22 oz， 32 oz， 40 oz， or 64 oz with 3 LID
¥ 8386
落札価格8393円
212 入札履歴
終了
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