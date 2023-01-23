『キャロウェイ 長袖 フルジップ 中綿ブルゾン スターストレッチ ストライププリント メンズ C22215105 ゴルフウェア アウター【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 22時 42分に出品され04月15日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
キャロウェイオリジナル素材 「スターストレッチ」 が、リサイクル原料100％素材 「スターストレッチeco」 となり、生まれ変わりました。中綿の柔らかさを最大限に感じられ、ストレッチ性もあるので他にはない肌触りを得ることができます。防風性があるので防寒性に優れており、背裏には輻射熱を反射する 「ヒートフェスタ」 が施されているので暖かいです。
【商品特徴】
スターストレッチeco：高ストレッチ、撥水性、防風性、透湿性、リサイクル原料100％使用した素材
ヒートフェスタ：輻射熱保温性
中綿仕様、抗菌ポケット袋地
【素材】
表生地：ポリエステル100％
中わた：ポリエステル100％
裏生地 本体：ポリエステル100％
別布：ナイロン100％
【実寸サイズ（仕上がり寸法）】
M：バスト110cm／着丈68.5cm／裄丈85.7cm
L：バスト114cm／着丈71cm／裄丈88.5cm
LL：バスト118cm／着丈73.5cm／裄丈91.3cm
3L：バスト122cm／着丈74.5cm／裄丈94cm
4L：バスト126cm／着丈75.5cm／裄丈96.8cm
※実寸サイズは、製品の仕上がりサイズになります。(実寸サイズ=ヌード寸法＋ゆとり分となります。)
※商品生地の特性によって、1〜2cm前後の誤差が生じます。
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落札価格8393円
522 入札履歴
終了
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