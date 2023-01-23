キャロウェイ 長袖 フルジップ 中綿ブルゾン スターストレッチ ストライププリント メンズ C22215105 ゴルフウェア アウター【2024年最新】

商品情報

キャロウェイオリジナル素材 「スターストレッチ」 が、リサイクル原料100％素材 「スターストレッチeco」 となり、生まれ変わりました。中綿の柔らかさを最大限に感じられ、ストレッチ性もあるので他にはない肌触りを得ることができます。防風性があるので防寒性に優れており、背裏には輻射熱を反射する 「ヒートフェスタ」 が施されているので暖かいです。

【商品特徴】

スターストレッチeco：高ストレッチ、撥水性、防風性、透湿性、リサイクル原料100％使用した素材

ヒートフェスタ：輻射熱保温性

中綿仕様、抗菌ポケット袋地

【素材】

表生地：ポリエステル100％

中わた：ポリエステル100％

裏生地 本体：ポリエステル100％

別布：ナイロン100％

【実寸サイズ（仕上がり寸法）】

M：バスト110cm／着丈68.5cm／裄丈85.7cm

L：バスト114cm／着丈71cm／裄丈88.5cm

LL：バスト118cm／着丈73.5cm／裄丈91.3cm

3L：バスト122cm／着丈74.5cm／裄丈94cm

4L：バスト126cm／着丈75.5cm／裄丈96.8cm

※実寸サイズは、製品の仕上がりサイズになります。(実寸サイズ=ヌード寸法＋ゆとり分となります。)

※商品生地の特性によって、1〜2cm前後の誤差が生じます。