『ハーレー Hurley メンズ サーフパンツ クリスマス 2023 プレゼント ギフト 水着 海パン ショートパンツ PHANTOM 夏 プール キャンプ フェス ブランド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 58分に出品され02月13日 15時 58分に終了予定です。即決価格は8,393円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品番号：514419(MBS0011410)



サーフィンカルチャーをとりまくシーンを包括的にサポートするライフスタイルブランドHurley(ハーレー)のメンズサーフパンツ(ボードショーツ)。

Phantom 4wayストレッチ生地は機動性、耐久性、速乾性に優れ、DWRコーティングでさらにパフォーマンスを高めました。バックヨークには通気性のあるストレッチメッシュ生地とTシャツの追加収納ループが装備された快適さと実用性を兼ね備えたこのサーフパンツ

海やプールなどにはもちろん、ランニングやヨガ、ジムなどの陸上スポーツでも使える水陸両用のハイブリッド仕様の水着野外フェスやキャンプなどアウトドアでも大活躍の、夏のレジャーに欠かせないマストアイテムです





サイズ：28/29/30/32

フロント：前閉じ

素材：ナイロン88%、スパンデックス12%